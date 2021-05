Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Altenburg (ots)

Nobitz: Am 24.05.2021, gegen 19:40 Uhr wurde der Fahrer eines Simson S 51 in Großmecka kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 18-jähriger Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für dieses Kleinkraftrad war. Am Fahrzeug wurden Umbaumaßnahmen vorgenommen, um eine größere Leistung zu erzielen. Die Weiterfahrt wurde demnach unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

