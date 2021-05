Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf Landstraße

Gera (ots)

L1081/Bethenhausen: Am Pfingstsonntag (23.05.2021), gegen 16:20 Uhr kamen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Verkehrsunfalles auf der Landstraße 1081 zum Einsatz. Am Abzweig Bethenhausen kam es zur Kollision zwischen zwei Pkws, wobei einer der Fahrer (65) schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein Unfallgegner (72) blieb nach derzeitigen Stand unverletzt. Aufgrund des Unfallgeschehens musste die Kreuzung zur L1079 voll gesperrt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

