Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Gera (ots)

Vom 20.05.2021 zum 21.05.2021 drangen unbekannte Täter in das Gartengrundstück einer 61-jährigen Frau in Collis ein. Dort rissen der oder die Täter schließlich die Tür zur Gartenlaube auf und verursachten so Sachschaden. Letzten Endes stahlen die Einbrecher den Wechselrichter von einer Photovoltaikanlage und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell