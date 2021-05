Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frau auf dem Weg zur Arbeit sexuell beleidigt

Gera (ots)

In den frühen Morgenstunden des Pfingstmontags gegen 03:25 Uhr wurde eine 63-jährige Frau auf dem Weg zur Arbeit an der Straßenbahnhaltestelle Keplerstraße in Gera von 2 jungen Männern auf unflätige Art sexuell beleidigt. Bei dem fortfolgenden Polizeieinsatz gaben sich die alkoholisierten 21 und 22-Jahre alten Afghanen renitent und kamen dem angeordneten Platzverweis nicht nach.

Daraufhin wurden beide Männer in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell