Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall: unangepasste Geschwindigkeit - Endet zwischen zwei Bäumen

Altenburg (ots)

Am 23.05.2021 befuhr ein 22 - jähriger Fahrer eines BMW in Altenburg die Zeitzer Straße von Rositz kommend. Am Einmündungsbereich zur Kauerndorfer Allee gerät er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Linksabbiegen von der Fahrbahn ab und bleibt zwischen zwei Bäumen stecken. Der Fahrzeugführer verletzte sich dabei leicht und wurde in ärztliche Behandlung genommen.

