Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: P R E S S E M I T T E I L U N G [Polizeiinspektion Altenburger Land]

Altenburger Land (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Diebstahl aufgeklärt

Altenburg - Zwei Ladendiebe (31/männlich/deutsch & 34/männlich/deutsch) wurden am Samstag den 22/05/2021 früh beim Diebstahl erwischt. Die entwendete Ware kann beiden wieder abgenommen & zurückgegeben werden. Bei einem der beiden polizeilich hinlänglich bekannten Männer fanden die hinzugerufenen Beamten darüber hinaus Waren eines zweiten Geschäftes & konnten diese dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Ein Strafverfahren gegen beide Männer wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Altenburg - Ein 81jähriger & ein 54jähriger hatten am nach ihrem Einkauf am Freitagnachmittag die gleich Intension - sie wollten rückwärts ausparken. Dass sie sich hierbei gegenseitig übersahen merkten beide erst, als es zu spät war & die Pkw miteinander kollidierten. Verletzt wurde hierbei niemand, nur an den Fahrzeugen entstanden Schäden.

Altenburg - Sich selbstständig macht sich am Nachmittag des 21/05/2021 ein Pkw in der Wielandstraße. Der nicht ordnungsgemäß mit Handbremse gesicherte Pkw kam glücklicherweise nicht weit. Er blieb am nächsten hängen & es entstand lediglich Sachschaden.

Meuselwitz - Erlösen von seinem Leid mussten die Beamten ein Reh. Dieses hatte am Samstagmorgen die Begegnung mit einem Pkw zwischen Meuselwitz & Lucka nur schwer verletzt & ohne Aussicht auf Heilung überstanden. Der 38jährigen Fahrzeugführer trug einen Schreck davon.

Altenburg - Zu überschwänglichem Alkoholkonsum gefrönt hatte am frühen Samstagmorgen ein Radfahrer (17/männlich/deutsch), welcher mit typischen alkoholbedingten Auffälligkeiten durch die Beamten festgestellt wurde. Der durchgeführte Alkoholtest wies schlussendlich 1,81 Promille aus. Nach der durchgeführten folgt nun das eingeleitete Strafverfahren gegen den jungen Mann.

Lödla - Erschrocken aber unverletzt blieb ein 54jähriger Pkw Fahrer in der Samstagnacht. Dieser befuhr die B180 in Richtung Rositz als unvermittelt vor ihm Rehwild auf die Fahrbahn sprang. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden. Das Tier erlag vor Ort & der Pkw wurde beschädigt.

Löbichau - Nicht nur der Schreck, sondern auch das Entsetzen sitzen bei der 28jährigen Unfallverursacherin sicherlich noch tief. Die am späten Nachmittag des 21/05/2021, auf der Bundesstraße 7 in Richtung Ronneburg, fahrende Pkw-Führerin verlor beim Abbruch eines Überholmanövers die Kontrolle über ihren Pkw. Bei der folgenden Kollision mit der Leitplanke wurden die Fahrzeugführerin & ihre Insassen leicht verletzt sowie der Pkw stark beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell