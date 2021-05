Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Plünderung auf Pipeline - Großbaustelle

Greiz (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag bedienten sich Diebe an der Trasse der Erdgas-Pipeline in der Nähe Neumühle bei Greiz. Entwendet wurde zwei hochwertige Schweißgeräte, Gasflaschen und diverse Elektrowerkzeuge. Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf über 8000 Euro. Mit sachdienlichen Hinweisen wende Sie sich an die PI Greiz. 03661 6210

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell