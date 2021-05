Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Amtliche Kennzeichen geklaut.

Weida, Gera, Wünschendorf (ots)

In der Nacht vom 19. zum 20. Mai haben unbekannte Täter in Endschütz bei Wünschendorf die hintere Kennzeichentafel eines Pkw Audi A6 entwendet. Der Wagen war in der Nähe der Kläranlage abgestellt. Mit sachdienlichen Hinweisen wende Sie sich an die PI Greiz. 03661 6210

