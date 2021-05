Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ehemalige Disko in Flammen

Greiz (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag stand das leerstehende Gebäude der ehemaligen Diskothek "Schiller" in der Mylauer Straße in Greiz im Vollbrand. Der Sachschaden wird auf über 100000 EUR geschätzt. Zu Brandursache ermittelt die KPI Gera.

