Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda/Wolfshain: Am gestrigen Donnerstag (20.05.2021), gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Daimler-Benz-Fahrer die Ortslage Wolfshain aus Richtung Wolfshainer Kreuz kommend. Ihm kam eine 21-jährige Skoda-Fahrerin entgegen. In einer Kurve kollidierten die Pkw aus bislang ungeklärter Ursache. Durch den Unfall wurde der Pkw Skoda nach rechts gegen einen Zaun geschoben. Seine Fahrerin wurde durch den Unfall verletzt, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (OK)

