Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Automatenaufbruch - Zeugen gesucht!

Altenburg (ots)

Treben: Die Altenburger Polizei sucht im Rahmen ihrer Ermittlungen mögliche Zeugen zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Treben. Der oder die Täter brachen im Zeitraum von Sonntag (16.05.2021) zu Montag (17.05.2021) den in der Leipziger Straße befindlichen Automaten auf, entwendeten die darin enthaltenen Tabakwaren und verursachten erheblichen Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Altenburger Land zu wenden. Tel.: 03447-4710 (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell