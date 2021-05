Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Gera (ots)

Unbekannte versuchten im Zeitraum von Montag (17.05.2021), ca. 08:00 Uhr, bis Donnerstag (20.05.2021), ca. 08:00 Uhr, die Eingangstür eines Hauses in der Herderstraße aufzuhebeln. Der oder die Täter verursachten dabei Sachschaden an der Haustür. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen hierzu eingeleitet. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Gera zu wenden. Tel.: 0365-8290 (PS)

