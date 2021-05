Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Altenburg (ots)

Eine Streitigkeit zwischen Nachbarn gipfelte am gestrigen Abend (19.05.2021), gegen 21:10 Uhr, in der Rousseaustraße in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei kam es zunächst zwischen einer 25-jährigen Anwohnerin und ihrem 38-jährigen Nachbarn zu einem Wortgefecht, woraufhin die 25-Jährige ein Pfefferspray einsetzte. Der 38-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Die Altenburger Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzungen und Beleidigung gegen die beiden Personen. (PS)

