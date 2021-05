Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffinden von Diebesgut

Gera (ots)

Weil ein 33-Jähriger sein gestohlenes Fahrrad bei einem 30-Jährigen in der Karl-Matthes-Straße wiedererkannte informierte er umgehend die Polizei. Im Rahmen der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass sich bei dem 30-Jährigen eventuell weiteres Diebesgut befinden könnte. Die folgende, durch einen Richter angeordnete Wohnungsdurchsuchung ergab, dass die Beamten in der Wohnung des Mannes insgesamt drei gestohlene Fahrräder auffinden konnten. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an. (PS)

