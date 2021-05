Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher stand unter Einfluss von Alkohol

Greiz (ots)

Am Dienstag (18.05.2021), gegen 20:15 Uhr, befuhr der 26-jährige Fahrer eines Pkw Opel die Bundestraße 92 von Greiz in Richtung Silberloch. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter. Dabei entstand Sachschaden am Fahrzeug. Die unfallaufnehmenden Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell