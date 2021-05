Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln verursacht

Greiz (ots)

Am gestrigen Dienstag (18.05.2021), gegen 06:30 Uhr, befuhr eine 25-jährige Mercedes Fahrerin die Thomasstraße in Richtung Marstallstraße. Auf Höhe eines Geldinstituts kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug und prallte in Folge dessen mit seiner rechten Seite erneut an die Hauswand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamte fest, dass die Fahrzeugführerin unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test reagierte positiv auf Amphetamin/ Methamphetamin. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell