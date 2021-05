Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens - B92 mehrere Stunden gesperrt

Greiz (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (19.05.2021), gegen 06:25, ereignete sich auf der B92 am Abzweig Wittchendorf ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens. Die auf Einsatzfahrt befindlichen Beamten kollidierten aus bislang noch ungeklärter Ursache mit einem PKW Ford im Gegenverkehr. Der Funkstreifenwagen überschlug sich daraufhin und kam auf einem nebenliegenden Feld zum Stehen. Die beiden Insassen des Funkstreifenwagens (29, 22 Jahre) sowie der Fahrer (48 Jahre) des PKW Ford wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 92 war für ca. 3 Stunden gesperrt. Die genauen Umstände des Unfalles sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (PS)

