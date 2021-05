Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Wie eine 24-Jährige am Dienstagabend (18.05.2020) der Polizei mitteilte haben derzeit noch Unbekannte sich im Zeitraum vom 09.05.2021, ca. 15:00 Uhr bis zum 18.05.2021, ca. 20:00 Uhr Zutritt zu ihrer Wohnung in der Christian-Schmidt-Straße verschafft und daraus diverse Elektronikartikel entwendet. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und nahmen die Ermittlungen zum Geschehen auf. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera, unter der Rufnummer Tel.: 0365-82340, zu melden. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell