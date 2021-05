Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu einem Kellereinbruch nahm die Geraer Polizei am gestrigen Dienstag (18.05.2021) auf. Der oder die Täter drangen im Zeitraum vom 27.04.2021 bis 18.05.2021 in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Birkenstraße ein und brachen dort die Kellerbox eines 29-jährigen Bewohners auf. Aus dem Kellerabteil entwendeten die Täter ein weißes Mountainbike. Sofern Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können wenden Sie sich bitte an die Geraer Polizei. Tel.: 0365-8290 (PS)

