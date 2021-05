Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Gera (ots)

Als die 57-jährige Nutzerin eines VW Polo Gestern (18.05.2021), gegen 10:10 Uhr, an ihr ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug kam musste sie mit erschrecken feststellen, dass sich auf der Fahrerseite ein größerer Schaden am Fahrzeug befand. Die hinzugerufenen Beamten der Geraer Polizei konnten im Rahmen der ersten Ermittlungen feststellen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein blaues Fahrzeug, vermutlich in der Größe eines Transporters, handelte. Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht die zur Tatzeit ein eben solches Fahrzeug gesehen haben oder die Tat beobachteten. Sie werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Gera zu wenden. Tel.: 0365-8290 (PS)

