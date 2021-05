Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher stand unter Einfluss von Alkohol

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Montag, dem 17.05.2021, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer die Untere Haardt in Richtung Bahnübergang. Nach einer Rechtskurve kam er von der Straße ab, streifte einen geparkten Pkw, der auf einen anderen Pkw geschoben wurde, beschädigte einen Maschendrahtzaun und kollidierte mit einer Hauswand. Durch den Unfall entstand offensichtlich erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,11 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (OK)

