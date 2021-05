Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trafostation brannte

Greiz (ots)

Neumühle: Am gestrigen Montag (17.05.2021), gegen 16:45 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr informiert, dass eine Trafostation in Neumühle/Elster brannte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ortsdurchfahrt wurde während des Brandes gesperrt. Da die Stromversorgung in der Ortslage beeinträchtigt war, leitete der Energieversorger Maßnahmen zur Notversorgung ein. (OK)

