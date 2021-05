Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Im Zeitraum von Sonntag (16.05.2021), ca. 10:30 Uhr, bis Montag (17.05.2021), gegen 16:30 Uhr, brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Damaschkestraße ein und entwendeten hieraus diverse Sportgeräte und eine Musikanlage. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Sofern Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie geben sich an die Altenburger Polizei zu wenden. Tel.: 03447 4710.

