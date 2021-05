Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Süßigkeitenautomat entwendet

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Ein Süßigkeitenautomat in der Zeitzer Straße war Ziel unbekannter Diebe in der Nacht von Samstag (15.05.2021) zu Sonntag (16.05.2021). Der oder die Täter entwendeten den an einem Zaun angebrachten Automaten samt dessen Inhalt. Haben Sie verdächtige Personen oder Geräusche im oben angegeben Zeitraum wahrnehmen können? Sie werden gebeten sich bei der Polizei Altenburg, unter der Rufnummer Tel.: 03447-4710, zu melden.

