Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vom Unfallort entfernt

Altenburg (ots)

Am gestrigen Morgen (17.05.2021), gegen 05:35 Uhr, ereignete sich in Altenburg auf der Straße Am Eichenberg eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei kam es zum Zusammenstoß des fahrerseitigen Außenspiegels einer 46-jährigen Fahrerin eines PKW Ford mit einem derzeit unbekannten PKW, welcher sich im Gegenverkehr befand. Beide Unfallbeteiligte hielten kurz nach dem Zusammenstoß an, als jedoch die 46-Jährige auf den anderen PKW zuging setzte dieser seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun im Zuge der Ermittlungen Zeugen, welche sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls auf der Straße am Eichenberg befanden. Sie werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden. Tel.: 03447-4710

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell