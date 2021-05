Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kleidercontainer in Brand

Gera (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (18.05.2021), gegen 03:30 Uhr, wurden die Geraer Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in der Georg-Büchner-Straße Ecke An der Spielwiese gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unbekannte einen Kleidercontainer entzündeten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte bislang kein Täter festgestellt werden. Der Kleidercontainer wurde dabei zerstört. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 0365-8290 bei der Geraer Polizei zu melden. (PS)

