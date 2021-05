Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermeintlicher Brand führt zur vorläufigen Festnahme eines mutmaßlichen Drogenhändlers

Gera (ots)

Beamte der Geraer Polizei wurden am gestrigen Montagabend (17.05.2021), gegen 20:00 Uhr, zu einem vermeintlichen Brand in die Leumnitzer Straße gerufen. Es stellte sich jedoch heraus, dass in einem angrenzenden Garten eine Feuerschale ordnungsgemäß betrieben wurde. Die Beamten fanden im Zuge der Sachverhaltsüberprüfung bei einem in dem Garten anwesenden 53-Jährigen eine nicht geringe Menge der Droge "Crystal". Des Weiteren hatte der Mann Bargeld und weitere Utensilien, die auf den Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten bei sich. Der 53-jährige Mann wurde aufgrund dessen vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen hierfür dauern derzeit noch an. (PS)

