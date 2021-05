Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW beschädigt

Gera (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Täter schlug am Montag (17.05.2021) in der Geraer Südstraße, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr, die Seitenscheibe eines PKW Seat ein. Die Polizei Gera ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an dem Kraftfahrzeug und sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 0365-8290 beim Inspektionsdienst Gera zu melden. (PS)

