Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreister Diebstahl - Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Die Ermittlungen zum Diebstahl einer Geldbörse am gestrigen Montag (17.05.2021) hat die Geraer Polizei aufgenommen. Wie die 84-jährige Geschädigte aussagte erhielt sie, gegen 12:30 Uhr, beim hinaufgehen eines Treppenaufganges in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße Hilfe von einer ihr unbekannten, weiblichen Person. Nachdem die Geschädigte wenige Minuten später ihr Portmonee benötigte musste sie feststellen, dass dieses nicht mehr in Ihrer Handtasche war. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, welche sich zum angegebenen Zeitpunkt ebenfalls in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße aufhielten und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Sie werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Gera zu melden. Tel.: 0365-8290 (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell