Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Greiz (ots)

Weida: Zwischen dem 15.05. und dem 16.05.2021 entwendeten bislang unbekannte Täter ein Fahrrad. Das Fahrzeug war im Hof eines Hauses in der Brüderstraße abgestellt. Hinweise zu den Unbekannten oder zum Verbleib des weiß-türkisfarbenen Mountainbikes Scott, Modell Contest, werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell