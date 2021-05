Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht in Gähsnitz

Altenburg (ots)

Altenburg: Sonntagabend (16.05.2021), gegen 19:20 Uhr, wurde der Polizei Altenburg ein umgefahrenes Verkehrszeichen in der Ringstraße in Gähsnitz mitgeteilt. Ein Verursacherfahrzeug war vor Ort jedoch nicht mehr feststellbar. Die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden eingeleitet. Hierfür sucht die Polizeiinspektion Altenburger Land Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder dem Tatfahrzeug geben können. Sie werden gebeten sich, unter der Rufnummer Tel.: 03447-4710, an die Polizei Altenburg zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell