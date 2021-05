Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte beschädigen Gartentor

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung aufgenommen. Am Sonntag (16.05.2021), in der Zeit von 00:15 Uhr bis 01:30 Uhr, beschädigten zwei unbekannte Männer ein Gartentor sowie den Deckel eines Streugutbehälters in der Luckaer Gartenstraße. Hierfür werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden. Tel.: 03447-4710 (PS)

