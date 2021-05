Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Gera: Unbekannte hatten es in der Nacht von Freitag (14.05.2021) zu Samstag (15.05.2021) auf ein Schnellrestaurant in der Geraer Keplerstraße abgesehen. Der oder die Täter entfernten auf derzeit noch unbekannte Art und Weise die Scheibe eines Schiebefensters und versuchten durch dieses in die Räume des Schnellrestaurants zu gelangen. Eine entsprechende Anzeige wurde hierzu aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche in der Nacht vom 14.05.2021 auf den 15.05.2021, im Zeitraum von 23:30 bis 08:00 Uhr, verdächtige Personen im Bereich der Keplerstraße / Vogtlandstraße gesehen haben. Sie werden gebeten sich, unter der Rufnummer Tel.: 0365-8290, beim Inspektionsdienst Gera zu melden. (PS)

