Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Telefonstreich geht nach hinten los

Meuselwitz (ots)

Am Samstagnachmittag erhielt die Angestellte einer Tankstelle in der Altenburger Straße einen Anruf, dass sich in Kürze ein Überfall bei ihr ereignen würde. Die erschrockene Dame informierte daraufhin sofort die Polizei. Da sich die die Frau glücklicherweise die Anrufernummer notiert hat, war es den Beamten möglich, den Anschlussinhaber zu ermitteln. Die Telefonnummer führte schließlich nach Altenburg-Nord, wo ein 13-jähriger Junge angetroffen wurde. Dieser gab nun reumütig zu, dass er sich nur einen Telefonstreich erlauben wollte. Dies hat nun aber Folgen: Zum Einen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet, zum Anderen werden die Erziehungsberechtigten des "Scherzboldes" wohl die Kosten für den Polizeieinsatz tragen müssen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell