Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seniorin fällt auf Betrüger herein

Altenburg (ots)

Am Freitagnachmittag musste die Polizei eine mieße Betrugsmasche bei einer 82-jährigen Geschädigten in der Heinrich-Heine-Straße aufnehmen. Bei der Seniorin klingelte zuvor ein unbekannnter Mann und gab vor, Antiquitäten erwerben zu wollen. Die ältere Dame übergab daraufhin einen ca. 200 Jahre alten Zinnkrug. Der Betrüger forderte jedoch noch einen dreistelligen Geldbtrag unter dem Vorwand diesen wechseln zu wollen, da er selbst nur größeres Bargeld bei sich habe. Die arglose Frau übergab schließlich noch das Geld. Der Mann nahm nun die ergaunerte Beute an sich und verschwand in unbekannte Richtung. Die Polzei ermittelt wegen Trickbetruges gegen Unbekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell