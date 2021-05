Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer gestürzt

Fockendorf (ots)

Am Sonntagvormittag wurden Polizei und Notarzt in die Straße Am Wustenberg gerufen. Dort war ein 60-jähriger Anwohner direkt vor seinem Grundstück beim Losfahren mit seinem Motorrad weg gerutscht und so unglücklich gestürzt, dass er sich schwer verletzte. Der Mann wurde nach notärztlicher Versogung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell