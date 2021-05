Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schaufensterscheibe beschädigt - Feuerwehr sichert ab

Altenburg (ots)

Gößnitz: eine große Schaufensterscheibe eines leerestehenden Geschäftes in der Zwickauer Straße beschädigten unbekannte Täter am gestrigen Tag (13.05.2021), gegen 201:15 Uhr. Die hinzugerufene Feuerwehr sicherte das eingeschlagene Fenster, so dass sich niemand verletzten konnte. Die Polizei in Altenburg sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell