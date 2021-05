Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fensterscheibe mit Kartoffel eingeschmissen

Altenburg (ots)

Meuselwitz/Waltersdorf: Eine beschädigte Wohnzimmerscheibe eines Einfamilienhauses in der Wintersdorfer Straße in Meuselwitz (OT Waltersdorf) geht nunmehr auf das Konto bislang unbekannter Täter. Gegen 17:00 Uhr warfen diese am gestrigen Himmelfahrtstag (13.05.2021) eine Kartoffel in Richtung des Fensters, so dass schließlich die äußere Scheibe beschädigt wurde. Anschließend entfernten sich die Täter mit einem dunklen Pkw. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen (Tel. 03447 / 4710, PI Altenburger Land). (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell