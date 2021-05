Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Altenburg (ots)

Den Einbruch in seinen Garten in der A.-Einstein-Straße meldete am 12.05.2021 der 64-jährige Pächter. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Täter den im Garten befindlichen Schuppen auf und stahlen daraus u.a. ein Hauswasserwerk und einen Rasentrimmer. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (KR)

