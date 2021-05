Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendliche und Jungerwachsene belästigten Personen

Greiz (ots)

Eine Gruppe von fünf männlichen Jugendlichen und Jungerwachsenen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren belästigten am gestrigen Donnerstag (13.05.2021), gegen 15:50 Uhr, andere Personen auf dem Spielplatz in der Benndorfstraße. Dabei wurden auch verfassungswidrige Parolen gerufen und Einer zeigte sein Geschlechtsorgan gegenüber Unbeteiligten. Die Polizei beendete die Aktion und übergab die noch nicht Volljährigen an ihre Sorgeberechtigten. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang wurden aufgenommen. Zeugen, insbesondere die Familie, gegenüber der sich ein Täter entblößte, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

