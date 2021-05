Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aneinandergeraten - Anzeige

Gera (ots)

Zwei Männer (29, 35) gerieten gestern Abend (13.05.2021), gegen 18:40 Uhr in der Langen Straße verbal aneinander. Im Anschluss dessen trugen beide ihren Streit mit Fäusten aus und verletzten sich. Der 35-jährige, stark alkoholisierte Beteiligte wurde in der Folge in Unterbindungsgewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum Körperverletzungsdelikt wurden aufgenommen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell