Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tür beschädigt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gestern Abend (13.05.2021), gegen 17:50 Uhr hielten sich unbekannte Täter im Bereich der Geraer Orangerie in der Küchengartenallee auf. In der Folge warfen sie mehrere Bierflaschen an eine Tür des Gebäudes und beschädigten diese dadurch. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zur den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell