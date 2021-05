Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bushaltestelle beschmiert

Linda bei Weida (ots)

Am Mittwoch wurde eine Schmiererei an der Bushaltestelle in Pohlen bei Linda angezeigt. Bis dato Unbekannte beschmierten die Haltestelle mit diversen Schriftzügen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

