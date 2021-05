Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Drogen gefahren

Greiz (ots)

Am Mittwoch gegen 07:10 Uhr kontrollierten Beamte der PI Greiz in der Plauenschen Straße in Greiz einen 45-jährigen Citroenfahrer. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Methamphetamin an. Mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er hat nun mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro zu rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell