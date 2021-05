Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Altenburg (ots)

Rositz: Am 11.05.2021, gegen 13:50 Uhr wurde in der Karl-Marx-Straße Straße einen Pkw Daihatsu kontrolliert. Bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer verlief ein Drogenvortest positiv, so dass im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde.

