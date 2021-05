Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb schnappt sich Rad innerhalb von 15 Minuten

Greiz (ots)

Seelingstädt: Gerade einmal 15 Minuten stand das Fahrrad eines 64-Jährigen am Samstag (08.05.2021) vor einem Wohnhaus in der Ronneburger Straße, als es bereits gestohlen wurde. In der Zeit von 10:15 Uhr bis 10:30 Uhr schnappte sich der Dieb das Trekkingrad und entkam unerkannt. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Dieb oder dem Verbleib des blau/silbernen Fahrrades geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (RK)

