Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 26-Jähriger verursacht Streitgespräch

Gera (ots)

Nachdem ein 26-jähriger Mann heute Nacht (12.05.2021), kurz vor 01:00 Uhr eine Tankstelle in der Vogtlandstraße betrat, geriet er mit vier Security-Mitarbeitern in Streit. Dieser eskalierte derart, dass der 26-Jährige einen der Security-Männer mit Faustschlägen attackierte und dabei verletzte. In der Folge versucht der Angreifer vor der hinzugerufenen Polizei zu flüchten, konnte allerdings kurz darauf wieder gestellt werden. Der mit über 1,5 Promille alkoholisierte Mann wurde schließlich in Unterbindungsgewahrsam genommen. Eine Anzeige wurde erstattet. (RK)

