Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 42-Jährigen eingeleitet

Gera (ots)

Raitzhain: Aufgrund eines Streites mit einem seiner Landmänner im Bereich einer Tankstelle in der Hauptstraße rief ein 42-jähriger Litauer gestern Vormittag (10.05.2021), kurz nach 07:00 Uhr die Geraer Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen und das Geschehen klären wollten, schlug der mit über 1,7 Promille alkoholisierte Mann unvermittelt in Richtung der Beamten und verletzt einen dabei. In der Folge konnte der 42-Jährige zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er weiterhin Widerstand.

Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen und eine Sicherheitsleistung bezahlt hat, konnte er am heutigen Tag seiner Wege gehen. Die Ermittlungen gegen ihn wurden eingeleitet. (RK)

