Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Altenburg (ots)

Am 09.05.2021, im Zeitraum von 09:55 - 22:00 Uhr wurde aus dem Hausflur eines Hauses in der Wenzelstraße ein Trekkingrad der Marke Giant Tourer in der Farbe schwarz entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden.

