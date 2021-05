Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hinweisschilder auf Supermarktparkplatz beschädigt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes/Triebes: Eine Zeugin meldete sich am gestrigen Tag (10.05.2021) bei der Greizer Polizei um Anzeige wegen Sachbeschädigung zu erstatten. Wie sich vor Ort herausstellte, hielten sich unbekannte Täter am vergangenem Wochenende (08.05.2021 - 09.05.2021 auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Triebesgrund auf und beschädigten sowohl das Hinweisschild für einen "Mutter-Kind-Parkplatz" als auch das Schild für den ausgewiesenen Behindertenparkplatz. Die Greizer Polizei ermittelt folglich zum Tatgeschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell